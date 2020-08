Coronavirus, in Iran 2.125 nuovi casi e 132 morti in 24 ore (Di sabato 8 agosto 2020) Nuovo preoccupante balzo di contagi da Coronavirus in Iran. Sono 2.125 i casi segnalati nel Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 324.692 dall'inizio dell'epidemia. Sono invece 132 le nuove ... Leggi su tgcom24.mediaset

gmslongo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Iran 2.125 nuovi casi e 132 morti in 24 ore #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Iran 2.125 nuovi casi e 132 morti in 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, 2.125 casi e 132 morti in 24 ore +rpt+ - Ultima Ora Agenzia ANSA Altri 182 casi in Svizzera

Sono 182 le nuove infezioni da Covid-19 segnalate in Svizzera nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 36'451. Il numero dei decessi è invece stabile a 1'712. Secondo i dati più recenti della Joh ...

Coronavirus, in Iran 2.125 nuovi casi e 132 morti in 24 ore

Nuovo preoccupante balzo di contagi da coronavirus in Iran. Sono 2.125 i casi segnalati nel Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 324.692 dall'inizio dell'epidemia. Sono invece 132 le nuove vitt ...

Sono 182 le nuove infezioni da Covid-19 segnalate in Svizzera nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 36'451. Il numero dei decessi è invece stabile a 1'712. Secondo i dati più recenti della Joh ...Nuovo preoccupante balzo di contagi da coronavirus in Iran. Sono 2.125 i casi segnalati nel Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 324.692 dall'inizio dell'epidemia. Sono invece 132 le nuove vitt ...