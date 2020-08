Corbo ci va giù pesante, per Sarri squadre come Fiorentina o Cagliari (Di sabato 8 agosto 2020) L’editorialista Antonio Corbo si è espresso ai microfoni di Radio Marte sull’esperienza bianconera di Sarri e sul suo futuro. Secondo Corbo, nel futuro di Sarri … L'articolo Corbo ci va giù pesante, per Sarri squadre come Fiorentina o Cagliari proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Corbo giù