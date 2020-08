Condominio: spese urgenti se non si può avvertire l'amministratore (Di sabato 8 agosto 2020) Interventi di manutenzione ordinaria "urgenti" nel CondominioUna spesa è urgente solo se non è possibile avvertire amministratore e assembleaspese in Condominio: quando sono urgentiInterventi di manutenzione ordinaria "urgenti" nel CondominioTorna su Con l'ordinanza n. 16341/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che anche in un Condominio minimo, non si possono eseguire opere di manutenzione ordinaria considerate "urgenti" per garantire la sicurezza del fabbricato, senza prima avvertire l'amministratore e l'assemblea e poi chiedere il rimborso. L'indifferibilità dei lavoro deve essere tale che deve essere impossibile comunicarlo a chi si ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Condominio: spese urgenti se non si può avvertire l'amministratore: Interventi di… - condominio24 : Sulla ripartizione delle spese straordinarie non si può mai seguire il criterio della consuetudine - StefanoSensale : @Pierlax @Twittaia1 Non fa una piega. Quindi quando nel tuo condominio, deliberando un intervento straordinario, f… - Immobili24 : Chi perde paga: la condanna alle spese processuali non può mai riguardare la parte vittoriosa - condominio24 : Chi perde paga: la condanna alle spese processuali non può mai riguardare la parte vittoriosa -