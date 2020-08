Cina, peste bubbonica uccide un uomo e costringe alla quarantena un intero villaggio (Di sabato 8 agosto 2020) Non hanno preso mezze misure le autorità cinesi dopo la morte di una persona per peste bubbonica. Un intero villaggio, nella regione della Mongolia Interna, è stato messo in quarantena dopo il decesso di uno dei suoi abitanti, scrive la Cnn. Si tratta del secondo caso (e della prima morte) di peste bubbonica registrato nel 2020 nella stessa regione. La peste, nel corso dei secoli, ha conquistato il triste primato di pandemia più letale della storia dell’umanità, mietendo oltre 50 milioni di vittime in tutto il mondo. Tutto il villaggio in quarantena Il villaggio in questione si chiama Suji Xincun, nella regione cinese della Mongolia. Le autorità locali, ... Leggi su thesocialpost

HuffPostItalia : C'è un morto di peste bubbonica in Cina: isolato il villaggio della vittima - SkyTG24 : Cina, muore di peste bubbonica: villaggio in lockdown - LaStampa : Muore di peste bubbonica in Cina, villaggio in lockdown - Maryl07400817 : RT @FebeDiCencrea: Cina: due morti di peste bubbonica, villaggio in #lockdown La #Cina é una cloaca a cielo aperto. - sara80elmi : RT @f_ronchetti: La fake-notizietta. La peste bubbonica non è mai scomparsa. Secondo dati Oms, tra il 2010 e il 2015 nel mondo ci sono stat… -