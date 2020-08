Chievo – Spezia – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto pronto al Bentegodi di Verona per la gara di andata di semifinale dei playoff del campionato di serie B tra Chievo e Spezia. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21:00 Il Chievo, che nel turno precedente hanno eliminato l’Empoli (1-1 d.t.s.), sogna il ritorno in Serie A con Aglietti, autore della promozione dello scorso anno con l’Hellas, che vorrebbe replicare e nella conferenza stampa carica i suoi: “Una delle due gare dobbiamo vincerla, proviamoci subito”. Dall’altra parte del campo ci sarà lo Spezia di mister Vincenzo Italiano, che ha chiuso il campionato alle spalle di Benevento e Crotone, ed è pronta a dare tutto nel doppio confronto Chievo – Spezia – ... Leggi su giornal

blab_live : #SerieB #playoff, #ChievoSpezia #CHISPE @ACChievoVerona @acspezia scendono in campo gli Aquilotti terzi in campiona… - larenait : Stasera alle 21 al Bentegodi #ChievoSpezia - LiguriaNotizie : Chievo-Spezia, torna Galabinov tra i convocati - LiguriaNotizie : Chievo-Spezia, Italiano: Importante aspetto mentale - calciodangolo_ : ?? Tutto quello che c'è da sapere su #ChievoSpezia, semifinale #playoff della #SerieBKT ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Spezia

La nuova avventura del Pordenone sta per cominciare. Stasera (08/08/2020) calcio d'inizio per i play off promozione. Alle 21 c'è Chievo-Spezia, domani (09/08/2020) alla stessa ora ci sarà Frosinone-Po ...PORDENONE – Campionato di calcio serie B semifinali: mentre Chievo e Spezia si incontrano questa sera, 8 agosto, nel primo incontro della semifinale a Verona (il ritorno a La Spezia martedì 11 agosto, ...