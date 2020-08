Chiara Ferragni: continui attacchi degli haters (Di sabato 8 agosto 2020) Chiara Ferragni è sicuramente la più famosa delle influencer italiane ed oggi ha festeggiato il traguardo di 20, 7 milioni di followers. E tra di loro si nascondono fan accaniti ma anche haters! La sua fama l’ha inevitabilmente portata ad essere sempre al centro dell’attenzione. Questa, però, non può essere una giustificazione per tutti quei leoni da tastiera che si sentono liberi di insultare o criticare l’influencer. AdArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

giadinagrisu : RT @tempoweb: Dramma in casa #ferragni Leone ci ricasca E mamma Chiara se la prende con #fedez - pastaIpesto : RT @gatticiccioni: che chiara ferragni, magra, bionda, ricca, occidentale, mi venga a dire uh guarda anche io ho la cellulite (due buchini… - asiaxoccidente : RT @zonagriigia: Chiara Ferragni e Fedez: respirano Italiano medio: - tempoweb : Dramma in casa #ferragni Leone ci ricasca E mamma Chiara se la prende con #fedez - brpeterned : chiara ferragni unposted #Tiziaparty -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

LiberoQuotidiano.it

Proseguono i nostri incontri con gli assessori alla cultura per discutere di come possano ripartire le attività culturali, considerando che il PIL è calato del 12.4% anche a causa delle chiusure prolu ..."Acquaroli? Bisognerebbe chiedergli Mes sì o Mes no". Una folla composta ha atteso ieri pomeriggio Matteo Renzi alla Rotonda a Mare, dov’era in programma la presentazione del suo libro ‘La Mossa del C ...