Brno, pole di Zarco in contropiede. 10° Rossi, Dovizioso: 18° (Di sabato 8 agosto 2020) Straordinaria pole di Johann Zarco a Brno, sede del GP della Repubblica Ceca della MotoGP. Il francese della Ducati Avintia con il tempo di 1'55"687 prende tutti in contropiede e precede Fabio ...

BRNO - Un giro perfetto - o quasi - ha permesso a Johann Zarco di guadagnare la pole position per il GP di Brno. In Repubblica Ceca il francese della Avintia - miglior risultato della storia in MotoGP ...Clamorosa pole del pilota della Ducati Avinta, che precede le due Yamaha Petronas. Aprilia quarta con Espargaro, solo decimo Rossi, ma il disastro è Dovizioso. Quello di Brno è un sicuramente un ...