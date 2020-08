Bloccati sulle tre Cime di Lavaredo: soccorsi due alpinisti stranieri (Di sabato 8 agosto 2020) Questa sera, intorno alle 20, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato verso le Tre Cime di Lavaredo, dove una cordata di alpinisti stranieri, sbagliate le doppie di rientro dalla Grande, era rimasta bloccata all’altezza della Piramide. I due sono stati individuati e recuperati, a limite effemeridi, con il verricello dall’eliambulanza e trasportati al Rifugio Lavaredo. Una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo si è invece portata al Bivacco Angelini, sopra la Val Barance nel Gruppo del San Sebastiano, per un escursionista affaticato e impossibilitato a proseguire. La squadra lo ha raggiunto e lo accompagnerà a valle. Il Soccorso alpino di Agordo infine è stato attivato per due escursionisti incrodati sulle Pale di ... Leggi su meteoweb.eu

_alex91_ : @ncorrasco Noi come sempre zero gioco centralmente sulle fasce bloccati palla a Lukaku e si spera bene, peccato ave… - NobiliAVVOCATI : Decreto agosto: il pacchetto fiscaleRinvio delle tasse per tutti?Sospensioni cartelle e pignoramentiDecreto agosto:… - maryallcock2 : @MPSkino Ogni tanto provo a discutere, non è possibile sono bloccati sulle frasi fatte e basta - lupodelta : @StefaniaSiben @jeck1979 @Marcovisita81 @Frances25551623 @MASSolid1 Ma chi? Mi dia qualche riferimento. Cpi non ha… - ElyCoss : RT @carlakak: L.Di Maio passa alle maniere forti con la Tunisia: 'Bloccati €6,5 milioni, siamo in emergenza sanitaria, BASTA CLANDESTINI IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccati sulle Bloccati sulle Tre Cime di Lavaredo, soccorsi con l'elicottero due alpinisti stranieri Il Mattino Scontro tra due auto sull’ex Gvt Trieste, feriti gli occupanti e traffico bloccato

Traffico bloccato sull’ex Gvt tra Padriciano e Trebiciano. Poco prima delle 21.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto due vetture in corrispondenza di un restringimento della doppia carreggi ...

Dl agosto, le misure sul lavoro: dal blocco licenziamenti “mobile” alla Cig

Sono prolungate e rafforzate alcuni degli interventi presi nei precedenti provvedimenti. Confermata l’estensione del blocco dei licenziamenti ma con una soluzione più elastica. Verrà prevista solo per ...

Traffico bloccato sull’ex Gvt tra Padriciano e Trebiciano. Poco prima delle 21.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto due vetture in corrispondenza di un restringimento della doppia carreggi ...Sono prolungate e rafforzate alcuni degli interventi presi nei precedenti provvedimenti. Confermata l’estensione del blocco dei licenziamenti ma con una soluzione più elastica. Verrà prevista solo per ...