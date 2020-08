Belen e Stefano De Martino, “Un uomo va sempre perdonato?”. In una canzone la risposta “nascosta” (Di sabato 8 agosto 2020) Chi non si è mai ritrovato a cantare immaginando di dedicare i versi a un amore finito, o – peggio ancora – a un amante infedele? Sembrerebbe proprio questa l’intenzione di Belen, che ha postato su Instagram una serie di Stories in cui canta il brano di Gianluca Grignani ‘La mia storia tra le dita’, ma con una piccola modifica. Pensava all’ex marito Stefano De Martino? Forse tra le righe voleva mandare un messaggio a Maria De Filippi, che in un’intervista a Gente ha detto che il ballerino è un “combina guai” ma che ha il dono di farsi “perdonare l’imperdonabile”, quindi non esclude la possibilità che i due tornino insieme. Belen non ha risposto pubblicamente, ma la sua ‘variante sul tema’ delle parole di Grignani ... Leggi su ilfattoquotidiano

