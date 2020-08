Beirut, dalla Francia: 'L'esplosione è stata un incidente'. Ma il Libano non commenta (Di sabato 8 agosto 2020) L'esplosione di è stata un incidente, almeno secondo l'Eliseo, che attraverso una fonte ufficiale fa sapere: 'La Francia ritiene che ci siano elementi sufficienti per ritenere che l'esplosione di ... Leggi su leggo

carlaruocco1 : Dalla martoriata #Beirut, ci giungono immagini che sono un grande segno della volontà dei giovani di non piegarsi a… - luigidimaio : L’Italia è con il Libano. ???????? È partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindis… - fattoquotidiano : Nella notte di Beirut alle esalazioni pericolose di nitrato d’ammonio che ancora si levano dalla zona del porto si… - FrankRa57906432 : @RaiTre ho visto il servizio da Beirut fatto dalla clone della #botteri aridateci l'originale! - andiamoviaora : RT @AlfioKrancic: Servizio sugli scontri a Beirut descritto con toni lirici dalla corrispondente Isis della Rai: 'Giorno della collera', '… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut dalla

«Stavo parlando su Facetime con mia madre, ho visto la casa tremare, poi ho sentito il botto, assordante, potente. Sembrava le stesse crollando il mondo addosso e io non potevo far nulla... è stato te ...Libano, 8 agosto 2020 - E' il "Sabato della rabbia". Sono migliaia le persone scese in piazza per protestare contro l'esplosione che martedì ha distrutto il porto e ha cambiato il volto della capitale ...