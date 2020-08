Atalanta tre partite per diventare campione d’Europa (Di sabato 8 agosto 2020) Chi avrebbe immaginato che l’Atalanta sarebbe arrivata a giocarsi la Coppa più prestigiosa? Nella prima esperienza in UEFA Champions League, e dopo un inizio da brividi, era impossibile pronosticare che la squadra di Gasperini avrebbe superato la fase a gironi. Adesso, con altre tre vittorie potrebbe persino vincere la competizione. Se in giornata, l’Atalanta può battere chiunque. Tre partite per diventare campioni d’Europa? I numeri ci sono tutti. L’Atalanta ha totalizzato sette punti nella fase a gironi, classificandosi seconda nel Gruppo C a sette lunghezze dal Manchester City e con un punto di vantaggio sullo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri hanno totalizzato un solo punto nelle prime quattro gare e hanno subito le loro due sconfitte più pesanti in ... Leggi su laprimapagina

Quando arrivò a giugno dell’anno scorso, la Fiorentina Primavera aveva appena conquistato la Coppa Italia. Sotto la sua presidenza invece, Rocco Commisso ha visto due sconfitte ad un passo dal trofeo: ...

NewTuscia – VITERBO – La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Paolo Cerroni e Aimone Calì entrano a far parte della rosa gialloblù dopo aver sottoscritto contratti di durata triennale ...

