Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 20 | 30

VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCENDIO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA ISACCO NEWTON, NELLE DUE DIREZIONI, SONO IN CORSO LE OPERAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO CI SPOSTIAMO SULLA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO L'INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI TRE VEICOLI, PERMANGONO CODE TRA SAN CESAREO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA PONTINA, ANCORA CODE TRA VIA STRAMPELLI E VIA APRILIANA, VERSO LATINA MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI

