Verbali del Cts e mancata zona rossa in Val Seriana, Lega contro Conte: ‘Si deve dimettere’ (Di venerdì 7 agosto 2020) I Verbali del Cts e le indicazioni sulla chiusura della Bergamasca complicano la posizione del governo. La Lega contro Conte. Si complica la posizione del governo (e del premier Conte) sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano. Secondo quanto emerge dai Verbali, il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe suggerito la chiusura della Bergamasca, un appello rimasto però inascoltato. E al momento non è chiaro il motivo. Probabilmente qualche risposta arriverà al termine delle indagini. mancata zona rossa a Nembro e Alzano, dubbi sulle mosse del governo Tirando le fila del discorso, in base alle informazioni delle ultime ore emerge che il Cts ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - fleinaudi : NOTIZIA STRAORDINARIA !!! Pochi minuti fa i nostri avvocati @RoccoTodero @andreapruitic @palumbo_enzo hanno hanno… - petergomezblog : Il governo toglie il Segreto sui verbali del comitato scientifico Coronavirus. La fondazione Einaudi li pubblicherà… - SoniaLaVera : RT @mariobortoluss1: Niente zona rossa ad Alzano e Nembro: “Decisione del governo”. I verbali inchiodano Conte: ha mentito agli italiani ht… - Ziafranci1 : RT @Fabiusfax: @AlbertoBagnai Confesso, fino a oggi questa storia dei verbali CTS non mi attizzava. Visto Toninelli e il PdC cascare dalle… -