Tutto può cambiare: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 2013 è uscito nei Cinema il film comico/drammatico Tutto può cambiare, diretto dal Regista John Carney. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Critics Choice Award. In Italia il film ha incassato 496 mila euro nel primo weekend. Leggi anche: Ossessione Omicida: un film che gioca tra il thriller e il drammatico Tutto può cambiare: Film Il film punta sul doversi rinnovare dopo un periodo non felice della vita, visto che c’è sempre un motivo per rialzarsi. Un produttore musicale divorziato, con il vizio del bere e una figlia adolescente ha ormai perso le speranze di ritrovare la felicità, ormai solo un ricordo lontano. Una cantautrice che non riesce a trovare lavoro deve anche fare i conti con la macchina che si ferma e la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

