Selena Gomez turbata dalla quarantena: "Non è normale, sconvolge le persone" (Di venerdì 7 agosto 2020) Selena Gomez, affetta da disordine bipolare, ha spiegato come la quarantena ha condizionato la sua salute mentale. Selena Gomez ha svelato al pubblico i problemi di salute mentale che la tormentato rivelando come l'esperienza della quarantena abbia peggiorato la sua condizione rendendola confusa e sconvolta. A inizio anno, la cantante e attrice aveva confessato di aver scoperto di soffrire di un disordine bipolare nel corso di una Instagram livestream con la collega Miley Cyrus. Partecipando al talk show su Instagram della Cyrus, Brightminded, Selena Gomez ha confessato: "Sono stata curata più volte per ansia e depressione, e per altri problemi mentali. Di recente sono stata in uno dei migliori ospedali d'America per la salute mentale, il McLean ... Leggi su movieplayer

A inizio anno, la cantante e attrice aveva confessato di aver scoperto di soffrire di un disordine bipolare nel corso di una Instagram livestream con la collega Miley Cyrus. Partecipando al talk show ...

