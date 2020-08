Sarri: «Grande partita, siamo fuori dalla Champions con una sconfitta in otto partite» (Di venerdì 7 agosto 2020) Maurizio Sarri dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions: «Mi aspettavo meno, abbiamo fatto una Grande partita. siamo andati sotto dopo dieci minuti con un rigore che poteva mandarci fuori di testa. Abbiamo reagito. La squadra si è rigenerata. Se non fossi devastato moralmente per l’eliminazione, sarei soddisfatto per la prestazione. siamo usciti per il primo tempo del Lione. In otto partite di Champions, sei vittorie un pari e una sconfitta. Il regolamento è questo. «Ci dispiace. In queste partite, avere Dybala e Douglas Costa nel finale sarebbe stato importante. «Ho solo detto quello che penso. ... Leggi su ilnapolista

