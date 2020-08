Racing Point, Szafnauer: “Decisione ingiusta. Servono chiarimenti” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti su questa decisione. E’ una delusione, pensavamo di aver ragione e non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Abbiamo invitato la Fia a marzo per mostrare loro tutto quello che stavamo facendo. Abbiamo giocato la carta dell’onesta’. Dopo la loro visita ci hanno scritto per dirci che rispettavamo completamente le regole”. Queste le dichiarazioni del team principal della Racing Point, Otmar Szafnauer, dopo la sanzione ricevuta dalla Fia. “Ora dobbiamo valutarla – ha proseguito il numero uno di Racing Point- La Fia ha riconosciuto che le regole sulle parti non elencate erano poco chiare e troppo ambigue e che potevano essere viste da due posizioni diverse. Ne ha tenuto conto quando ci ha sanzionati e ora dobbiamo determinare se ... Leggi su sportface

