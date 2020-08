PS5 e il futuro di God of War: Cory Barlog dice la sua sul passaggio alla next-gen (Di venerdì 7 agosto 2020) Cory Barlog, il director dell'esclusiva PS4 God of War, si sta preparando per lavorare su PS5. Barlog è stato ospite in un episodio di Animal Talking, il talk show di Gary Whitta su Animal Crossing: New Horizons, e Whitta ha chiesto allo sviluppatore un commento sull'arrivo di PS5. "L'SSD è semplicemente fantastico", ha affermato Barlog, dicendo che gli sviluppatori non dovranno più fare di tutto per nascondere le schermate di caricamento. "Ci sono alcune cose davvero interessanti che penso saremo in grado di fare". Il director afferma anche che c'è sempre qualcosa di "triste" nell'avvio di una nuova generazione, ma pensa che questa volta la situazione potrebbe essere diversa."Con ogni generazione, ci sembra sempre di padroneggiarla, poi è come 'oh, ce n'è una ... Leggi su eurogamer

