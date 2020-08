Precipita dal secondo piano: morto ladro acrobata (Di venerdì 7 agosto 2020) Un trentenne è morto ieri notte cadendo da un palazzo di Santhià (Vercelli), dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio. A dare l’allarme alcuni condomini, spaventati dai rumori provenienti dalla casa, che doveva essere vuota perché i proprietari sono in ferie. All’arrivo dei carabinieri, uno dei due è fuggito calandosi da una grondaia; l’altro, un cittadino albanese, è Precipitato dai circa 9 metri del secondo piano dopo che la ringhiera a cui si era appeso ha ceduto. E’ morto durante il trasporto con l’elicottero al Cto di Torino.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Vercelli, ladro d'appartamento precipita dal secondo piano e muore - Ale_Pedreschi : RT @ilmessaggeroit: #torino, #ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri - boettoisabella1 : RT @ilmessaggeroit: #torino, #ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri - ilmessaggeroit : #torino, #ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri - PicoPaperopoli : circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo, provocando la morte di 16 persone ed il ferimento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal Vercelli, ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri Il Messaggero Ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri

Un trentenne è morto ieri notte cadendo da un palazzo di Santhià (Vercelli), dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio. A dare l'allarme alcuni ...

Vercelli, ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri

Un trentenne è morto ieri notte cadendo da un palazzo di Santhià (Vercelli), dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio. A dare l'allarme alcuni condomini, spaventati dai rumor ...

Un trentenne è morto ieri notte cadendo da un palazzo di Santhià (Vercelli), dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio. A dare l'allarme alcuni ...Un trentenne è morto ieri notte cadendo da un palazzo di Santhià (Vercelli), dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio. A dare l'allarme alcuni condomini, spaventati dai rumor ...