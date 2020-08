Perde il pene per una grave infezione, i medici glielo ricostruiscono sul braccio (Di venerdì 7 agosto 2020) Prodigioso intervento all’ospedale dell’University College di Londra, dove i medici hanno ricostruito il pene di un uomo facendoglielo ricrescere sul braccio. È accaduto a Malcolm MacDonald, 45enne meccanico di Norfolk, che aveva perso i propri genitali nel 2014 a causa di una gravissima infezione. Grazie ad una sofisticata tecnica chirurgica, l’organo è stato ricostruito con i tessuti del braccio e potrà ora essere reimpiantato nella zona dei genitali. La grave infezione La vicenda inizia nel 2014, quando una grave infezione al perineo si diffonde rapidamente nelle varie zone del corpo. Come conseguenza ultima, la sepsi ... Leggi su thesocialpost

