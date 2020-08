Napoli, Ospina: “Non vogliamo andare in vacanza, siamo qui per vincere” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDavid Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a 24 ore dal ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona. Ecco le sue parole: “È una partita che tutti i calciatori che vogliono giocare, speriamo di fare le cose per bene domani sera. Penso che il Napoli abbia la personalità e i giocatori per far bene, affronteremo una squadra forte e proveremo a passare il turno. Messi? Leo mi ha fatto tanti gol in Nazionale, sappiamo che giocatore è, ti devi aspettare di tutto. Devi essere pronto perchè lui può fare di tutto. C’è la consapevolezza e la fiducia di compiere questa impresa, abbiamo qualità e giocatori forti che sanno affrontare questo momento. Abbiamo una squadra forte, non ... Leggi su anteprima24

