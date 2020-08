Matteo Losa è morto per tumore: lo scrittore aveva 37 anni – Video (Di venerdì 7 agosto 2020) Matteo Losa, lo scrittore che ha raccontato la battaglia contro il tumore è morto a 37 anni: “Io ora sono luce: siatelo sempre anche voi”, Video. Matteo Losa, lo scrittore che ha raccontato la battaglia contro il tumore contro cui ha lottato per anni, è morta a 37 anni. Nell 2017 aveva deciso d’infondere coraggio … L'articolo Matteo Losa è morto per tumore: lo scrittore aveva 37 anni – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : Addio Matteo ?? - Fusillide : RT @repubblica: Morto Matteo Losa, il giovane scrittore che ha raccontato la malattia - rep_milano : Morto Matteo Losa, lo scrittore che ha raccontato la malattia [di LUCIA LANDONI] [aggiornamento delle 17:02] - Marilenapas : RT @repubblica: Morto Matteo Losa, il giovane scrittore che ha raccontato la malattia - rep_milano : Morto Matteo Losa, il giovane scrittore che ha raccontato la malattia [di LUCIA LANDONI] [aggiornamento delle 16:37] -