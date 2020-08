L’aggiornamento di CSGO del 6 agosto: ecco le novità (Di venerdì 7 agosto 2020) Valve non smette più di introdurre novità nel suo gioco di punta Counter Strike: Global Offensive dopo che Valorant ha messo in discussione la sua supremazia nella categoria degli sparatutto. Proprio per questo il 6 agosto è stato rilasciato un nuovo aggiornamento con tante novità che sicuramente piaceranno agli amanti e appassionati di esports. Nel seguito dell’articolo ve li andremo ad elencare. Le novità riguarderanno le mappe Swamp, Mutiny e Anubis che saranno leggermente modificate e migliorate e la presenza di una nuova scatola di skin chiamata Fracture. Soprattutto quest’ultima novità ha fatto gioire gli appassionati oramai rassegnati ad aggiornamenti riguardanti esclusivamente le mappe. In particolare la collezione Fracture introduce nel gioco, a distanza di sei mesi dalle ultime, 17 nuove skin abbinate ad ... Leggi su esports247

