John Wick 5: confermato dalla Lionsgate (Di venerdì 7 agosto 2020) Keanu Reeves torna in John Wick 4 e nel nel sequel John Wick 5, che verranno girati consecutivamante il prossimo anno Il CEO di Lionsgate, John Feltheimer, ha annunciato che lo studio di produzione sta preparando le sceneggiature per il quarto e il quinto capitolo del franchise d’azione John Wick. L’idea è quella di far uscire nelle sale cinematografiche John Wick 4 nel weekend del Memorial Day del 2022 (si parla, specificatamente, del 27 Maggio 2022), e di girare quarto e quinto film quasi in contemporanea, uno dietro all’altro, quando Keanu Reeves sarà disponibile all’inizio del 2021. L’attore, infatti, è momentaneamente impegnato nelle riprese di un altro ... Leggi su tuttotek

