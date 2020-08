Il Veneto e una Lega per due. La guerra delle liste tra Zaia e Salvini (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma. Cinque anni fa sembrava un’umiliazione. “Io nella lista di Zaia? Manco morta”. E così, in un atto di schizzinoso orgoglio, Milena Cecchetto, apprezzata sindaca di centrodestra di Montecchio Maggiore, nel Vicentino, rifiutò la proposta del governatore, ché lei solo nella lista giusta voleva ent Leggi su ilfoglio

CarloCalenda : Stimo @sbonaccini ma questa è una vera cantonata. Il numero dei parlamentari è in linea con le altre democrazie e a… - MediasetTgcom24 : Treviso, turista austriaco danneggia una statua del Canova per farsi un selfie #treviso - PiuValliTV : LA VALGANDINO PIANGE IKO Lui c’era, li sotto il porticato di Piazza Vittorio Veneto, o seduto a cavalcioni su un… - POLINICC : RT @ilfoglio_it: #Salvini teme l'apoteosi di #Zaia, mentre lui non riesce a fare il rimpasto in Lombardia. Il sostegno dei sindaci al gover… - Ennio23498129 : @MariaRo99325323 Una svista? Se leggi non è un leghista anche se veneto -