Il rilascio di 7 aquile di Bonelli in Sardegna (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Anche quest'anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono arrivate in Sardegna 7 aquile di Bonelli, che saranno liberate prossimamente nell'ambito del progetto Aquila a-Life. Proprio con la Sardegna si conclude la stagione di hacking 2020: 17 esemplari infatti sono già stati liberati, nell'ambito dello stesso progetto, nelle comunità di Madrid, Álava e Navarra, aree di reintroduzione in Spagna. Aquila di Bonelli - foto di M. Di Vittorio (ispra) e C. Zucca (Anthus) Questi i loro nomi: Minnena, Sadonna e Mantzela, insieme ad Arroyito, Dure, Arcantzelu e Zoseppe (rispettivamente tre femmine e quattro maschi), sono arrivati a Porto Torres il 4 agosto accompagnati dagli ornitologi del Grefa, coordinatore del progetto, e dopo i controlli veterinari da parte di ... Leggi su agi

AGI - Anche quest'anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono arrivate in Sardegna 7 aquile di Bonelli, che saranno liberate prossimamente nell'ambito del progetto Aquila a-Life. Proprio ...

