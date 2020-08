Il phishing colpisce in modo mirato e si diversifica durante l'epidemia di COVID-19 (Di venerdì 7 agosto 2020) (Milano, 7 agosto 2020) - Dalle analisi di Kaspersky è emerso che gli attacchi di phishing sono sempre più mirati. Sono stati inoltre individuati diversi nuovi espedienti utilizzati per distribuire gli attacchi, che vanno dalle e-mail di licenziamento inviate dalle Risorse Umane agli attacchi che in apparenza si presentano come notifiche di consegna. Questa è solo una delle tante scoperte documentate nel nuovo report di Kaspersky sullo spam e il phishing del secondo trimestre del 2020. Il phishing è una tecnica di attacco di social engineering tra le più antiche e versatili. Gli attacchi di questo genere sono utilizzati in molti modi e per diversi scopi, per indurre gli utenti incauti a visitare un sito e inserire le proprie informazioni personali. Possono riguardare, in questo caso, le credenziali ... Leggi su iltempo

cybersec_feeds : RT @antgrasso_IT: Il phishing è una pratica spregevole che tende a carpire informazioni confidenziali attraverso l'inganno e/o la simulazio… - SignorCEO : RT @antgrasso_IT: Il phishing è una pratica spregevole che tende a carpire informazioni confidenziali attraverso l'inganno e/o la simulazio… - NewsPadania : RT @antgrasso_IT: Il phishing è una pratica spregevole che tende a carpire informazioni confidenziali attraverso l'inganno e/o la simulazio… - green_milano : RT @antgrasso_IT: Il phishing è una pratica spregevole che tende a carpire informazioni confidenziali attraverso l'inganno e/o la simulazio… - InnovazioneTri1 : RT @antgrasso_IT: Il phishing è una pratica spregevole che tende a carpire informazioni confidenziali attraverso l'inganno e/o la simulazio… -

Ultime Notizie dalla rete : phishing colpisce Il phishing colpisce in modo mirato e si diversifica durante l'epidemia di COVID-19 Adnkronos Il phishing colpisce in modo mirato e si diversifica durante l’epidemia di COVID-19

Dalle analisi di Kaspersky è emerso che gli attacchi di phishing sono sempre più mirati. Sono stati inoltre individuati diversi nuovi espedienti utilizzati per distribuire gli attacchi, che vanno dall ...

SailPoint e Proofpoint insieme per proteggere la forza lavoro digitale

Nell’ambito della partnership tra SailPoint e Proofpoint, i clienti comuni potranno ulteriormente proteggere i loro utenti più a rischio, identificando e applicando livelli adeguati di accesso ai sist ...

Dalle analisi di Kaspersky è emerso che gli attacchi di phishing sono sempre più mirati. Sono stati inoltre individuati diversi nuovi espedienti utilizzati per distribuire gli attacchi, che vanno dall ...Nell’ambito della partnership tra SailPoint e Proofpoint, i clienti comuni potranno ulteriormente proteggere i loro utenti più a rischio, identificando e applicando livelli adeguati di accesso ai sist ...