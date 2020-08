"Ghiacciaio a rischio crollo", paura a Courmayeur (Di venerdì 7 agosto 2020) Lucia Galli Si stacca un pezzo del Planpincieux: evacuata la val Ferret. E si sgretola anche la giunta Crolla la giunta e traballa il Ghiacciaio. È un'estate calda a Courmayeur. Bollente il ghiaccio tra i monti, la maggioranza si sfalda, giù, in Comune. Una settimana fa il consiglio comunale - con dimissioni in blocco della minoranza - ha staccato la spina alla legislatura di Stefano Miserocchi. Due giorni fa il Planpincieux uno dei ghiacciai che scende dal Dente del Gigante e da Rochefort, si è riscoperto meno eterno e ha ripreso la sua accelerata verso valle. Natura e politica sono gli ingredienti con cui Courmayeur voleva ripartire dopo il covid. I numeri c'erano tutti: il virus ha sfiorato la vallée con soli 1200 casi - che negli ultimi giorni continuava a registrare un ottimistico zero ... Leggi su ilgiornale

