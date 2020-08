Garcia: «Passare il turno contro la Juve è veramente un exploit» (Di venerdì 7 agosto 2020) Rudi Garcia ha parlato al termine del match di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni del tecnico del Lione Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League contro la Juventus. Ecco le parole dell’allenatore francese: ANALISI MATCH – «E’ una cosa veramente forte quello che abbiamo fatto questa sera. Passare il turno contro la Juve è veramente un exploit. Abbiamo visto che il risultato dell’andata è stato molto importante, soprattutto non aver preso gol in casa. Ci ha fatto un pò male il rigore che abbiamo subito nel primo tempo e che ha reso la ... Leggi su calcionews24

