Fiorentina, le mani su Torreira: Commisso vuole un altro grande colpo in stile Amrabat (Di venerdì 7 agosto 2020) @StefanoFonsato Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport , sul mediano ex Pescara e Sampdoria Lucas Torreira, oltre ad Atletico Madrid e Torino del neotecnico Marco Gampaolo , ci sarebbe anche la Fiorentina . Su indicazioni di Iachini, ... Leggi su eurosport

Fiorentinanews : VIDEO: #Torreira e quel gol fantastico alla #Juve, che lasciò il pubblico di Marassi con le mani nei capelli… - Diegosper : @AntonioMileo scelta saggia. Esonerato dalla, fiorentina, in cina che non sanno neanche che forma ha la palla e 14°… - Guidorizzi82 : - MilioAndrea : @Fiorentina_ole Per me non ha tirato indietro il freno ha solo messo le mani avanti perché ha visto che c’è molta c… - AnimatingPixels : @enrigoletto @Daniele64181695 @giuliocardone69 2 non c'erano: Fiorentina (Caicedo, 2-1) il secondo di Verona second… -