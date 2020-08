“Decisione presa”. Temptation Island, succede dopo l’incendio doloso e la lettera minatoria (Di venerdì 7 agosto 2020) Temptation Island, dopo la notizia che ha sconvolto tutti, arriva la decisione ufficiale. Un incendio all’alba ha messo in allarme il villaggio. Sul luogo sono sopraggiunti sia i Vigili del fuoco che i Carabinieri. Alte le fiamme che hanno colpito l’Is Morus Relais, la struttura dove avverranno le registrazioni del reality in versione Nip, precisamente a Santa Margherita di Pula. Alta anche la tensione. L’incendio doloso ha visto una sola persona ferita, fortunatamente ricoverata in clinica in condizioni non gravi. Ma le ore sono state segnate dal panico. Sconcertante, inoltre, la scoperta nella sala congressi di una lettera minatoria diretta alla direzione dell’albergo. A riportare le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco la testata locale L’Unione Sarda. ... Leggi su caffeinamagazine

