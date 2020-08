Da De Simone a Petroni, gli assurdi 17 mesi del Trapani Calcio (Di venerdì 7 agosto 2020) Marzo 2019. É la data impressa nella memoria dei tifosi trapanesi. Il Trapani Calcio passa a Maurizio De Simone (arrestato ieri, ndr) e si appresta a concludere la stagione di Serie C, poi finita con la promozione attraverso i playoff. Una scelta strana della società granata, con la Dott.ssa Iracani che giustificò la decisione con... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Attraverso un comunicato di Alivision, società proprietaria del Trapani, il presidente Fabio Petroni ha commentato la decisione del CONI di rigettare il ricorso per la penalizzazione di due punti: "Il ...Il ricorso del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti è stato respinto, i siciliani retrocedono in Serie C. "Il Trapani a terra. 'Decisione ingiusta, andremo al Tar'", titola la rosea in edicola ...