Covid19: minacce di morte per Anthony Fauci, ingaggia bodyguard dopo gli attacchi di Trump (Di venerdì 7 agosto 2020) minacce di morte per Anthony Fauci, il massimo esperto di Covid19 della Casa Bianca costretto ad assumere guardie del corpo. Anthony Fauci da settimane porta avanti una battaglia mediatica contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla pericolosità della pandemia da Covid19. L’epidemiologo è uno dei principali ricercatori presenti nel team messo in campo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Peraltro, questi benedetti/maledetti verbali non sono formalmente “segreti” o “secretati”, ma il Governo ritiene che essi contengano dati “sensibili”, che debbono restare “riservati” ovvero “classific ...

Che non fosse necessario aspettare l'autunno per la seconda ondata del Covid-19 lo si è era capito già da settimane. Ma la progressione degli ultimi giorni va oltre le più nere aspettative e le previs ...

