Bale | incredibile | mentre Zidane era in conferenza lui… giocava a golf

La telenovela Zidane, Real Madrid, Gareth Bale si arricchisce di un altro retroscena. A svelarlo è El Chiringuito TV che spiega come mentre il tecnico blancos si trovava ieri in conferenza stampa per presentare la gara contro il Manchester City, il gallese invece era impegnato a... giocare a gold.Bale: il golf prima di tuttocaption id="attachment 846409" align="alignnone" width="588" Gareth Bale (getty images)/captionSembra destinata a diventare sempre più turbolenta la permanenza di Gareth Bale al Real Madrid. Infatti, come spiega la trasmissione televisiva spagnola, mentre Zinedine Zidane stava tenendo la conferenza stampa pre City e, tra le altre cose, spiegava come proprio il gallese ...

Alcott Piccole donne diretta da Gillian Armstrong è un film caldo, realistico, femminista, curato nei dettagli e con una favolosa Jo March.

Mentre a Bali si surfa con livelli di affollamento di 30 anni fa, Federico Vanno ha documentato la giornata di surf più incredibile dell’anno a Padang Padang. Sono pochissimi i turisti rimasti a Bali ...

