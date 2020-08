Arriva Pepper, il robot-guardia che rileva chi non ha la mascherina (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – Delatori? Assistenti civici? Droni? Niente di tutto questo, ormai sono vestigia di un’era preistorica. E’ Arrivato Pepper, il robot-poliziotto che vigila e riprende chi non indossa la mascherina o non rispetta il distanziamento nei luoghi pubblici. Vecchie zie, covid-ossessionati e virologi allarmisti potrebbero avere presto la loro vendetta robotica sui «lassisti» che si assembrano o non indossano i dispositivi di protezione individuale. Creazione – datata qualche anno fa – della Softbank robotics Europe, Pepper oggi grazie ad un aggiornamento è in grado di scansionare fino a 5 volti in contemporanea e rilevare gli eventuali indisciplinati. Per la privacy come la mettiamo? La compagnia ... Leggi su ilprimatonazionale

