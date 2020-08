Aeon Must Die allo State of Play ma nella bufera: sviluppatori avrebbero abbandonato tra crunch, abusi e mancati pagamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Aggiornamento: Il messaggio stesso degli sviluppatori di Aeon Must Die chiedeva una reazione da parte del publisher, una reazione che proprio in queste ore è arrivata attraverso un comunicato ufficiale condiviso su Twitter. Ecco quanto dichiarato da Focus Home Interactive:"Focus Home Interactive ha sempre lodato e supportato tutti i nostri studi e sviluppatori partner che compongono i team creativi. Ci vantiamo di trattare i nostri impiegati e gli sviluppatori third party equamente e in maniera rispettosa e questo non cambierà.Leggi altro... Leggi su eurogamer

