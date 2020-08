Addio a Brent Carver, se ne va a 68 anni la star di Broadway. Recitò con Anthony Hopkins e Orlando Bloom (Di venerdì 7 agosto 2020) Brent Carver, star di Broadway, è morto all’età di 68 anni nella sua città natale di Cranbrook, nella provincia canadese della Columbia Britannica. Brent è deceduto nella giornata di martedì 4 agosto, come precisato in una comunicazione rilasciata dalla sua famiglia. La nota non spiega le cause del decesso. “La nostra famiglia sta condividendo la notizia della morte di Brent Carver il 4 agosto nella sua casa di Cranbrook, BC, il suo luogo di nascita e posto preferito sulla Terra – si legge nella nota – Dotato di molti talenti e di un naturale amore per il teatro, Brent è da sempre conosciuto come un artista di prima classe, unico nella presentazione della ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Addio Brent Eni in rosso per 7,3 miliardi nuove modalità per la cedola Il Gazzettino Claudia Giannotti, morta a Torino l'attrice di teatro e cinema che fu al fianco di Alberto Sordi

L'attrice e doppiatrice Claudia Giannotti è morta ieri a Torino all'età di 83 anni. I funerali partiranno mercoledì 29 luglio dalla Casa di Riposo Ebraica di Torino e la sepoltura avverrà nel cimitero ...

L'attrice e doppiatrice Claudia Giannotti è morta ieri a Torino all'età di 83 anni. I funerali partiranno mercoledì 29 luglio dalla Casa di Riposo Ebraica di Torino e la sepoltura avverrà nel cimitero ...