Zoff: «Le aspettative per la Champions non sono solo di Sarri» (Di giovedì 6 agosto 2020) Dino Zoff, L’ ex campione del Mondo DIno Zoff ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, alla vigilia della gara tra Juventus e Lione La Juve non ha convito nel finale? “Ma aveva già vinto lo scudetto. E’ chiaro che ora servirà più concentrazione perché si gioca tutto. Il campionato è una cosa ma le aspettative per la Champions sono elevatissime” Si gioca tutto anche Sarri? “Non credo. Le aspettative sono della Juventus tutta. Ha vinto il campionato, quindi va giudicato bene. Io sono vecchio e dico che a parità di forze la squadra che vince è quella che gioca meglio”. Che cosa servirà domani sera e per la ... Leggi su ilnapolista

ROMA – La stagione 2019/20 sta volgendo al termine. Manca l’ultima curva, quella che potrebbe rendere ancor più entusiasmante l’annata della Lazio. In realtà la compagine biancoceleste può già fare un ...

Settanta ragazzi, 5 ragazze a lezione di dribbling, difesa e attacco grazie all’Ufm

Successo oltre le aspettative per il progetto «Impara la ... Wiel Coerver), dal mister Fulvio Battistuta e dal mister Giorgio Zoff. Nel corso di queste tre giornate i giovani hanno avuto modo ...

