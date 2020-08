Xbox Series X e Xbox Live: il multiplayer online gratis è davvero in arrivo? La risposta di Microsoft (Di giovedì 6 agosto 2020) Da coloro che hanno sostanzialmente introdotto il multiplayer online a pagamento nell'universo console a quelli che lo rimuoveranno dando vita a una sorta di rivoluzione proprio per l'universo console? Negli ultimi giorni Microsoft sta facendo discutere parecchio con una possibilità potenzialmente incredibile: il multiplayer online completamente gratis.Sarà uno dei pilastri di Xbox Series X e dell'ecosistema Xbox del futuro? Solo nella giornata di ieri il fatto che Xbox Live sia scomparso dai servizi della compagnia rientrando in una nuova denominazione ha alimentato con decisione rumor che si rincorrono da ormai diverso tempo ma che ora ... Leggi su eurogamer

