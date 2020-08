Wta Palermo 2020: programma e ordine di gioco di venerdì 7 agosto, con Errani e Cocciaretto (Di giovedì 6 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco degli ottavi di finale del Wta International di Palermo 2020, con Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto fra le protagoniste in campo. La prima se la vedrà contro la francese Fiona Ferro, mentre la seconda affronterà la numero 22 del ranking Wta Anett Kontaveit. CAMPO CENTRALE Dalle ore 16.00 – (1) Martic/Samsonova vs Sasnovich A seguire – Kontaveit vs Cocciaretto A seguire – Ferro vs Errani A seguire – (7) Yastremska/Dodin vs Giorgi/Juvan CAMPO 6 Alle ore 16.00 – Minnen & Van Uytvanck vs Rus & Zidansek Leggi su sportface

sportface2016 : #WtaPalermo 2020: programma e ordine di gioco di venerdì 7 agosto, con #Errani e #Cocciaretto - topbetsystem : ??TOP BET FREE?? ?LIVE ??WTA Palermo ??Segno 1 - TheTennisTalker : Kontaveit into the WTA Palermo quarter finals - BabahKecret : WTA, Palermo: Kaja Juvan vs Camila Giorgi • TRASMISSIONE IN DIRETTA Camila Giorgi vs Kaja Juvan ??Fai clic qui Colle… - DelMaestro_ : La tennista del giorno al wta di Palermo -