Vittorio Sgarbi dà del «fascistello» a Roberto Fico (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Vittorio Sgarbi decisamente a ruota libera dopo la notizia della sua sospensione (per 15 giorni) dai lavori parlamentari a Montecitorio. Il deputato del Gruppo Misto (eletto nel 2018 con Forza Italia) ha replicato di brutto muso all’annuncio fatto mercoledì pomeriggio da Roberto Fico, presidente della Camera. Prima con un tweet in cui gli dà del «fascistello», poi con un video (direttamente dalla sua automobile) in cui prosegue negli insulti nei confronti di Fico e degli altri colleghi deputati. Una questione che, ora, potrebbe non risolversi con le sole due settimane di sospensione. LEGGI ANCHE > Insulti a Carfagna e Bartolozzi, Sgarbi sospeso dalla Camera per 15 giorni Ripercorriamo la vicenda. Era il 25 giugno quando, ... Leggi su giornalettismo

mariaederaM5S : Appena votato in ufficio di presidenza la sospensione dai lavori d’aula di Vittorio Sgarbi dopo le offese sessiste… - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni dalla Camera. Fico: 'Le regole vanno rispettate' - bianca_caimi : RT @Libero_official: '#Fico fascista e bugiardo. E quelle signore che borbottano...'. #Sgarbi furioso per la sospensione dalla Camera: 'È t… - Simona_Manzini : @salvotrazz @Roberto_Fico @Montecitorio Li hanno desecretati e comunque cosa c'entra con Vittorio Sgarbi - sigma_tao : la divina comemdia insegna La cattedrale Notre-Dame di Amiens è il principale luogo di culto della città francese… -