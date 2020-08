Vacanze estive a settembre 2020: quali sono le mete preferite dagli italiani? (Di giovedì 6 agosto 2020) quali sono le destinazioni al top per chi partirà per le ferie a settembre? Gli italiani viaggiano al sud e le prenotazioni aumentano anche per tedeschi e francesi. Si va in ferie ad agosto o a settembre? Secondo i dati di eDreams sembra che questa estate 2020 gli italiani siano molto più propensi a partire … Leggi su viagginews

Si va in ferie ad agosto o a settembre? Secondo i dati di eDreams sembra che questa estate 2020 gli italiani siano molto più propensi a partire nonostante l’emergenza Coronavirus ancora in atto. Tra b ...

Buone vacanze se si farà «un cavolo»

La giornalista Daria Bignardi ha dato un consiglio alternativo alle donne in partenza per una vacanza in famiglia. «Quest’anno, in casa, non fate un cavolo». (Per scrupolo sostituisco con un ortaggio ...

