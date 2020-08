Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 19:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano ci sono buone possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie a Beirut l’ho detto un soccorritore francese al presidente Macron sa che si è recato sul posto è salito Intanto almeno 130 morti e 5000 feriti il bilancio delle esplosioni nel porto e gli sfollati sono 300.000 il governo libanese chiede l’arresto dei responsabili dello stoccaggio e parla uno dei due militari italiani feriti siamo stati fortunati dice il pensiero va ai libanesi autorità portuali di Tripoli hanno detto di essere pronte a sostituire quello di Beirut torniamo in Italia non c’è ancora un’intesa nel governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti ieri si è discusso fino a notte fonda ma non ... Leggi su romadailynews

