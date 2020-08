Tabellone Wta Palermo 2020: Martic guida il seeding, presenti Paolini, Errani e Giorgi (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Palermo 2020, in programma dal 3 al 9 agosto. La croata Petra Martic guida il seeding ed affronterà la temibile belga Alison Van Uytvanck, mentre le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani e Camila Giorgi se la vedranno rispettivamente con la russa Daria Kasatkina romena Sorana Cirstea e la svedese Rebecca Peterson. IL Tabellone PRINCIPALE 2° turno (1) Martic vs Samsonova Sasnovich b. Paolini 6-0 6-2 (4) Kontaveit b. Siegemund 3-6 6-2 6-2(WC) Cocciaretto b. (6) Vekic 6-2 6-4 Ferro b. (8) Alexandrova 7-5 6-2 (WC) Errani b. Kr. Pliskova 3-6 6-4 6-3 (7) Yastemska vs ... Leggi su sportface

PAOLINI KO – È Jasmine Paolini la prima italiana a scendere in campo a Palermo, contro la numero 116 del mondo Aliaksandra Sasnovich. Nonostante la differenza di classifica Sasnovich si presentava all ...

Sara Errani, vittorie di orgoglio. E' nei quarti

La wild card nel tabellone principale al Wta di Palermo per Sara Errani era stata definita dal direttore Oliviero Palma come un debito d'onore. Un atto dovuto nei confronti di una giocatrice che ha fa ...

