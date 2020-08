Step Up: Channing Tatum e Jenna Dewan, dal matrimonio al divorzio (Di giovedì 6 agosto 2020) Jenna Dewan e Channing Tatum, i protagonisti di Step Up, si sono sposati nel 2009, dopo essersi incontrati sul set della pellicola diretta da Anne Fletcher. Jenna Dewan e Channing Tatum, i protagonisti di Step Up, si sono sposati nel 2009, dopo essersi incontrati sul set della celebre pellicola diretta da Anne Fletcher. Ma i due attori stanno ancora assieme? No, la coppia ha divorziato nove anni dopo, nel 2018, divorzio che è stato poi finalizzato a novembre 2019. Le due star hanno comunicato in contemporanea, sul loro profilo Instagram, l'annuncio della loro separazione. Gli attori hanno parlato di una separazione amichevole, di un bene comune che li unisce e di una decisione presa insieme. A ... Leggi su movieplayer

