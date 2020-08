Scoperte oltre 400 vulnerabilità nei chipset Snapdragon di Qualcomm (Di giovedì 6 agosto 2020) I ricercatori di Check Point hanno scoperto oltre 400 vulnerabilità presenti nel chip Qualcomm integrato in oltre il 40% dei telefoni del mondo I ricercatori di Check Point hanno scoperto oltre 400 vulnerabilità nel chip Qualcomm integrato in oltre il 40% dei telefoni del mondo, compresi i telefoni di fascia alta di Google, LG, Samsung, Xiaomi, OnePlus e altri. Attraverso queste vulnerabilità, i malintenzionati possono controllare un telefono Android per spiare, renderlo inaccessibile e nascondere attività malevole. Ecco cosa è stato scoperto: Centinaia di sezioni di codice vulnerabile sono state trovate nel Digital Signal Processor (DSP) di Qualcomm; Quasi tutti i telefoni Android esistenti sono esposti a potenziali ... Leggi su tuttotek

