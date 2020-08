Salvini: una volta al Governo torneremo a sigillare i porti (Di giovedì 6 agosto 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, in conferenza con il candidato sindaco della Lega Tiziano Genovesi avrebbe affermato: “Appena ci rimandate al Governo, e non manca tanto tempo, torneremo a sigillare i porti, come abbiamo fatto prima. Su questo non ci piove”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

