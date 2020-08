Roma, Dzeko: "Il cambio proprietà non serve a motivarci, lo siamo già" (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma - A pochi minuti dall'attesa sfida di Europa League controil Siviglia , il centravanti giallorosso Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per presentare la gara: "... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - Corriere : Siviglia-Roma: Fonseca si affida davanti al talento di Mkhitaryan e Dzeko La Diretta 0-0 - Corriere : Siviglia-Roma: Fonseca si affida davanti al talento di Mkhitaryan e Dzeko La Diretta 0-0 - sportli26181512 : #Roma, Dzeko: “Il cambio proprietà non serve a motivarci, lo siamo già': Le parole del centravanti giallorosso a po… - il_suning : Oggi la Roma passa il turno, Dzeko marcatore -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

Corriere dello Sport

C’è il Siviglia, stasera all’Arena di Duisburg, per l’ottavo in gara unica di Europa League. Ma se in Germania, nel ritiro di Dusseldorf, Fonseca e la squadra preparano la sfida da dentro o fuori, nel ...Nel giorno della firma sull'accordo preliminare per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, la Roma si gioca una delle partite più importanti della sua stagione. A Duisburg i giallorossi aff ...