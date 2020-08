Paura a Cefalù, la tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia e sradica gli alberi: bagnanti in fuga (Di giovedì 6 agosto 2020) Paura ieri sulla spiaggia di Cefalù, in provincia di Palermo, quando una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia, sradicando gli alberi e mettendo in fuga i bagnanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Video Twitter L'articolo Paura a Cefalù, la tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia e sradica gli alberi: bagnanti in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

