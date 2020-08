Paolo Bonolis ‘fatto fuori’: Mediaset ha già i sostituti (Di giovedì 6 agosto 2020) Paolo Bonolis lascia la conduzione di Scherzi a parte. Lo sostiene la rubrica del settimanale Chi. Un duo per la sostituzione Paolo Bonolis lascia la conduzione di Scherzi a parte e forse la Mediaset con la quale ci sarebbe qualche problema. Lo sostiene la rubrica Chicce di Gossip del settimanale Chi che ha svelato anche il nome di chi dovrebbe prendere le redini in mano del programma: il duo comico Pio e Amedeo. I due già avrebbero dovuto avere un programma tutto loro con Mediaset ma l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha rinviato tutto, ma non ha cancellato l’intenzione di affidare a loro un intrattenimento che secondo previsioni dovrebbe portare bene vista la popolarità del duo. Anche se non ci fossero loro due a guidare Scherzi a ... Leggi su bloglive

